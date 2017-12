Trentino Marketing * Linea Bianca – Rai Uno: il giorno di Natale alla scoperta dell’Alpe Cimbra e dei Mercatini della Vallagarina, a santo Stefano focus su Sellaronda e val di Fassa

Sarà il Trentino della neve e delle tradizioni a fare compagnia agli italiani nei pomeriggi di Natale e Santo Stefano grazie alla trasmissione di Rai Uno “Linea Bianca”.

Il format della Rai dedicato al mondo della neve e della montagna, condotto da Massimiliano Ossini affiancato da Giulia Capocchi e Lino Zani, proporrà nel pomeriggio del 25 e del 26 dicembre a partire dalle ore 14 due puntate “speciali” entrambe dedicate al territorio trentino.

In quella in programma il giorno di Natale le telecamere di Rai Uno hanno seguito i conduttori sull’Alpe Cimbra e in Vallagarina. Ad aprire la puntata saranno le spettacolari riprese aeree di Cima Vezzena per poi passare alle attività proposte dal Centro federale di sleddog che da due anni ha sede a Malga Millegrobbe.

Nella seconda parte, invece i conduttori sono andati alla scoperta dei Natali della Vallagarina, e in particolare il Mercatino di Rovereto, l’iniziativa del Natale al Castello di Avio ed i Mercatini nei palazzi barocchi di Ala dove è stato imbandito anche il pranzo il Natale finale con la partecipazione dei Piccoli Cantori del Coro Città di Ala e del Coro Città di Ala e di diversi figuranti in costumi settecenteschi.

Lo speciale del 26 dicembre, in onda sempre alle 14, è invece dedicato al Sellaronda con un focus sulla Val di Fassa. I conduttori sono partiti dalla zona dalla skiarea del Belvedere di Canazei, dove hanno modo di illustrare anche la nuova cabinovia D-Line del Ciampac, e quindi percorrere lo skitour in senso antiorario assieme ai maestri di sci delle diverse località che si passano, l’un l’altro, un testimone speciale: la bandiera ladina, simbolo della lingua e della cultura che lega le vallate attorno al Sella.

E non è mancato il brindisi conclusivo in compagnia del fassano Roberto Anesi, Miglior Sommelier d’Italia 2017.

Nei territori coinvolti sono inoltre stati ambientati alcuni set dedicati a particolari produzioni agroalimentari locali, e anche al tema delle terme d’inverno.

Il Trentino sarà presente anche nella terza puntata speciale di Linea Bianca, in onda il 1° gennaio, girata tra Val Camonica e Alta Val di Sole con il Passo Tonale, il ghiacciaio della Presena e i forti austroungarici di Strino e Zaccarana.

Le riprese di queste puntate speciali sono state coordinate da Trentino Marketing, con la collaborazione delle Apt di Alpe Cimbra, Rovereto e Vallagarina e Val di Fassa.