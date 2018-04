THE WALL – CANALE 5 * IN QUESTA PUNTATA GIOCANO UNA MAMMA E UNA FIGLIA D’ECCEZIONE: MICHELLE HUNZIKER E AURORA RAMAZZOTTI

Domenica 22 aprile, in prima serata su Canale 5, appuntamento con “The Wall”, il game show condotto da Gerry Scotti.

In questa puntata, oltre alla coppia che gareggerà per tentare di vincere fino a 1 milione e mezzo di euro, sfideranno il muro anche due giocatrici d’eccezione: Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti.

Mamma e figlia, rispettivamente conduttrice e inviata dello show ‘Vuoi scommettere?’, in onda prossimamente su Canale 5, cercheranno di assicurarsi il montepremi più alto per devolverlo all’associazione “Doppia Difesa”.

Spazio anche ai momenti di backstage. Nel corso della serata verranno raccolte emozioni, sensazioni e impressioni a caldo dei protagonisti che verranno mostrate al termine del gioco.

The Wall è prodotto da Endemol Shine Italy per Mediaset. Il game show originale è stato creato da LeBron James e Maverick Carter di SpringHill Entertainment e da Andrew Glassman di Glassman Media in collaborazione con Universal Television Alternative Studio ed è trasmesso su NBC in America.