SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * DUE TEDESCHI SONO STATI RECUPERATI QUESTA NOTTE SULLA VIA ” IL GRAN DIEDRO ” (SANTA MASSENZA)

Questa notte due tedeschi sono stati recuperati, illesi, sulla via “Il Gran Diedro” sopra l’abitato di Santa Massenza.



Attorno alle 21.30 di ieri due turisti tedeschi, un ragazzo e una ragazza, hanno chiesto aiuto al Numero Unico di Emergenza 112 poiché non erano più in grado di completare la scalata visto il sopraggiungere del buio. I due si trovavano al settimo tiro di nove, a circa 50 metri dalla fine della via.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino ha fatto intervenire una squadra di uomini che, con le lampade frontali e il supporto di potenti fari dei Vigili del Fuoco, ha raggiunto gli scalatori da sopra e li ha portati in salvo.

Le operazioni di soccorso sono terminate intorno all’una di questa notte.