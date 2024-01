ESERCITO ITALIANO * NOTIZIE MEDIA: “ TOLLERANZA ZERO NEL PERSEGUIRE COMPORTAMENTI INACCETTABILI PER LA FORZA ARMATA “

21.16 - mercoledì 24 gennaio 2024

In relazione alla notizia pubblicata su alcuni organi di stampa relativa alla conclusione delle indagini, aperte nei confronti di un Ufficiale in servizio presso l’Accademia Militare di Modena, indagato per presunto “sessismo e body shaming”, l’Esercito precisa che è stato il Comandante dell’Istituto, a seguito di segnalazioni interne, ad inviare immediatamente la comunicazione di presunto reato alla Procura Militare, a seguito della quale l’Ufficiale è stato avvicendato in qualità di Capo Centro Ippico.

L’Esercito, ritenendo molto gravi le ipotesi di reato al vaglio delle autorità competenti, promuoverà ogni azione consentita dalla legge per tutelare l’immagine della Forza Armata.