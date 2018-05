SKI ALP RONCONE * RONCON VERTICAL: DOMENICA 27 MAGGIO L’APERTURA DELLA GARA CON MAGNINI E FACCHINI

Si preannuncia avvincente la settima edizione del Roncon Vertical, la gara di sola salita che domenica 27 maggio sarà animata dalla sfida tra il pluridecorato dello sci alpinismo Davide Magnini e lo specialista Patrick Facchini, campione in carica della manifestazione nonché atleta di casa.

Magnini, reduce da un inverno che lo ha visto conquistare la Coppa del Mondo under 23 e due ori agli Europei tra gli under 23, non è nuovo a questo tipo di competizioni, lui che lo scorso anno conquistò il bottino pieno al Vertical Vioz, dove precedette proprio Facchini.

La sfida si rinnoverà domenica nella gara organizzata dallo Ski Alp Roncone, che assumerà valore anche come prima prova del 2° Trentino Vertical Circuit, l’ambizioso circuito dedicato agli appassionati della corsa in salita che raccoglie sotto un’unica insegna quattro gare e altrettante valli del Trentino.

L’apertura spetterà alla Valle del Chiese e a Roncone, con gli occhi puntati sul beniamino locale Facchini, nel 2017 vincitore sia della gara che del Trentino Vertical Circuit. A provare a contrastarlo, questa volta, ci sarà Magnini, mentre al femminile si rinnoverà il testa a testa che caratterizzò la passata edizione, quello tra le due trentine Michela Cozzini ed Elena Nicolini.

Ad imporsi, lo scorso anno, fu la Cozzini, che poi primeggiò anche nella graduatoria finale del circuito, ora in cerca di nuove conferme. Nelle prossime ore sono attese le iscrizioni di altri specialisti delle prove in salita, con la già sicura presenza dei quotati portacolori del Team La Sportiva.

Rispetto a dodici mesi fa, cambierà parte del teatro di gara, con gli organizzatori che proporranno un nuovo tracciato di 6 chilometri e 1450 metri di dislivello. La partenza verrà data alle ore 9 a quota 815 metri da Piazza Dante Alighieri, nel cuore del paese di Roncone, con i runner che saliranno poi verso località Rio lungo una mulattiera, per proseguire verso località Cap (quota 1500 metri) percorrendo un tratto nel bosco.

Il percorso si svilupperà su terreno erboso fino a Malga Giuggia (1660 metri), sede di un fornito punto di ristoro, che precederà l’erto sentiero verso località Foc e il passaggio in cresta che condurrà all’arrivo, allestito ai 2248 metri della Cima Benna.

Le iscrizioni sono disponibili online fino alle ore 12 di sabato 26 maggio, consultando la sezione dedicata all’evento sul sito www.skialproncone.it. La quota è comprensiva di pettorale, pacco gara, ristori sul percorso e pranzo nei ristoranti convenzionati di Roncone, ricordando anche la possibilità di partecipare alla parallela gara ed escursione non competitiva sul medesimo percorso.

Per info e iscrizioni: www.skialproncone.it