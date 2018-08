SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA – SAP * TASER: PAOLONI, ” BENE L’AVVIO DELLA FORMAZIONE, DALLE PAROLE SI PASSA AI FATTI “

“Bene l’avvio della formazione. Abbiamo sempre sostenuto l’utilità del taser quale strumento di difesa non letale, utile a ridurre il contatto fisico tra l’operatore di polizia e il soggetto fermato”.

Questo il commento del Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap) Stefano Paoloni, relativamente agli operatori delle prime sette Questure d’Italia, che da lunedì saranno avviati alla formazione per l’utilizzo della pistola taser, dopo l’autorizzazione concessa dal Ministro dell’Interno lo scorso 4 luglio.

“La soddisfazione è grandissima – prosegue Paoloni – finalmente dalle parole si passa ai fatti. Grazie all’utilizzo di questo strumento, gli agenti potranno operare in sicurezza immobilizzando i soggetti evitando di usare la forza e, soprattutto, evitare il peggio in situazioni estreme, come avvenuto mesi fa a Genova con Jefferson Tomala.

Il taser – conclude – andrà ad integrare l’equipaggiamento degli operatori su strada e, con la formazione che partirà la prossima settimana, i nostri agenti potranno operare in sicurezza riducendo in maniera notevole il rischio durante gli interventi”.

Sindacato Autonomo di Polizia (Sap)