RAI * « SOLIDARIETA’ A DANIELE PIERVINCENZI E TROUPE ” POPOLO SOVRANO ” AGGREDITI A PESCARA »

Il presidente Rai Marcello Foa e l’Amministratore Delegato Fabrizio Salini esprimono solidarietà al giornalista Daniele Piervincenzi, al filmaker Sirio Timossi e al redattore David Chierchini, aggrediti a Pescara mentre erano impegnati in un’inchiesta sulle attività dei clan nel quartiere Ferro di cavallo.

I vertici Rai hanno telefonato all’inviato e alla squadra del programma di Rai2 “Popolo Sovrano” per esprimere vicinanza, certi che nessuna intimidazione potrà fermare il prezioso lavoro di indagine che l’informazione Rai svolge ogni giorno grazie al coraggioso impegno di tg e programmi, come il nuovo format in onda da domani sulla seconda rete.

Accendere i riflettori per illuminare gli angoli bui del nostro territorio è un dovere per la Rai e un elemento costitutivo della mission del servizio pubblico.