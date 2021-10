CONSIGLIO PROVINCIALE – TRENTO * SECONDA COMMISSIONE: « PARERE FAVOREVOLE A TRE DELIBERE DI GIUNTA, PER GLI AIUTI ALLE IMPRESE »

Seconda Commissione. Parere favorevole a tre delibere di Giunta in materia di aiuti alle imprese.

La seconda Commissione permanente si è riunita stamane per esprimersi su tre delibere della Giunta provinciale, recanti argomenti di sua competenza. Favorevoli i pareri sui provvedimenti, di cui diamo conto di seguito.

La prima deliberazione che l’organismo è stato chiamato a valutare è stata la proposta della Giunta provinciale avente ad oggetto la modifica ai criteri e modalità per gli interventi previsti dalla legge provinciale 6 sugli aiuti alle imprese per servizi di assistenza tecnica. Si tratta di un provvedimento tecnico proprio come reca l’oggetto, ha chiarito l’assessore competente. Un provvedimento che ha accesso ai finanziamenti dell’Unione europea e coinvolge anche attività di certificazione della qualità delle aziende. Le modifiche razionalizzano i soggetti beneficiari della misura, ridefiniscono la spesa minima ammissibile uguale o superiore a 50.000 euro e l’eliminazione della maggiorazione prevista per l’acquisto di materiali informatici. Infine le misure contengono un aggiornamento dei riferimenti alla normativa europea.

A seguire, sempre sulla legge 6 la Commissione ha espresso parere favorevole alla proposta della Giunta sull’approvazione dei nuovi Indirizzi per gli interventi effettuati da Trentino Sviluppo S.p.A. In considerazione della crisi portata dalla pandemia, ha spiegato l’assessore, si rende necessario rivedere gli indirizzi per orientare la società TS in maniera più ampia, semplificando, ordinando e integrando maggiormente il modello a servizio dell’economia locale, dell’innovazione, della ricerca e dell’internazionalizzazione.

Novità sono l’introduzione di una parte terza dei criteri con la disciplina degli interventi di TS nella direzione di interventi finalizzati a innovazione e internazionalizzazione. Tra le altre, le modifiche riguardano l’ampliamento degli obiettivi, la determinazione dell’elemento lavorativo, della concessione di contributi erogati da TS. Si inserisce nella disciplina una modalità di determinazione dei valori degli immobili, si aggiorna la tematica degli aiuti di Stato ampliando la platea dei destinatari, si rivedono la tempistica e la penale degli obblighi e sanzioni e per la cessione degli immobili, si inserisce una valutazione più corretta e aderente alle disposizioni riferita al prezzo di mercato.

Infine, si semplificano e conducono ad un unico articolo le disposizioni per la promozione e gestione dei fondi, per le partecipazioni e loro procedure. L’esponente dei 5 Stelle ha chiesto perché non sia qui inserita una formulazione definitiva del regolamento per incentivare l’attività di monitoraggio rispetto a nuovi mercati internazionali, come da impegni assunti dalla Giunta. Era stata approvata una proposta legata a misure provinciali, non direttamente sull’economia di TS, ha chiarito l’assessore, che ha però confermato l’interesse e l’impegno della Giunta su questo argomento.

Infine è stato espresso parere favorevole alla delibera sulle disposizioni attuative per la concessione di contributi per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e per l’abbattimento di interessi dovuti per la rinegoziazione con allungamento o l’allungamento di operazioni di indebitamento.

Una modifica di passaggi “logici”, l’ha definita l’assessore competente nell’illustrare il provvedimento: la Pat ha proposto un incentivo alla crescita e patrimonializzazione delle imprese trentine e questi criteri disciplinano la normativa generale in materia. Si definiscono la platea degli aventi diritto, le agevolazioni/contributi di patrimonializzazione, gli obblighi che l’impresa beneficiaria è tenuta a rispettare ed altri elementi che riguardano gli ambiti di intervento.

Rispondendo ad una richiesta del consigliere del Patt l’assessore ha chiarito la ratio della limitazione del contributo del 33% al 50% dell’aumento di capitale, che risponde ad un’esigenza di maggiore incentivo delle imprese alla crescita e allo sviluppo. Su impulso della consigliera della Civica l’assessore ha precisato che la misura di sostegno del 33% è del tutto adeguata. Lo strumento potrà essere riconsiderato eventualmente in seguito, in base alle adesioni ed all’efficacia che saranno riscontrate, ha concluso.