RAI GULP * ‘ DESCENDANTS 2 ‘: LA PRODUZIONE DISNEY DOMENICA 30 SETTEMBRE

Domenica 30 settembre, alle 21 su Rai Gulp andrà in onda, in prima visione free, “Descendants 2”. Si tratta del secondo capitolo della produzione Disney che strizza l’occhio alle favole tradizionali, abbinando i castelli del passato ad ambienti più moderni, per creare una storia contemporanea a base di musica, che presenta i figli adolescenti dei personaggi più cattivi dei classici film Disney, alle prese con i figli dei personaggi più edificanti.

Mal è cambiata molto, anche nell’aspetto, per integrarsi e comportarsi come si conviene alla fidanzata di un re, ma non è felice, si sente fuori posto.

Quando Ben scopre che Mal non si è liberata del “Libro degli Incantesimi” e che addirittura lo usa quotidianamente per risolvere qualsiasi problema, i due litigano e Mal torna all’Isola degli Sperduti. Ben, Evie, Jay e Carlos partono alla volta dell’Isola per riportare indietro l’amica, ma Ben viene rapito da Harry e Uma. Mal e gli altri lo liberano con l’aiuto della grande spadaccina Lonnie, e tornano tutti a Auradon felici e contenti.