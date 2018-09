RAI 5 * ‘ I SEGRETI DEL DESERTO ‘: QUELLO DI ATACAMA È IN ASSOLUTO IL PIÙ ARIDO AL MONDO

Il deserto di Atacama è in assoluto il più arido al mondo. Ma la sua ricchezza di minerali ha attirato qui l’uomo e lo sviluppo dell’industria estrattiva unita alla crescita delle città limitrofe hanno trasformato questo territorio in maniera irreversibile. Numerosi scienziati, oggi, cercano di comprendere meglio questo deserto, le sue risorse e trovare nuove soluzioni per far fronte a un fabbisogno maggiore di acqua. Lo racconta “I segreti del deserto”, in onda domenica 16 settembre alle 21.15 su Rai5.

La lotta contro la desertificazione è una delle più grandi sfide del 21 ° Secolo. Coinvolge gli sforzi di persone comuni, ma anche di studiosi, scienziati e autorità. La serie in ogni episodio esplora gli immensi deserti della Cina, ai margini dell’Atacama, del Sahara, dei deserti australiani e del Mar d’Aral, per documentare la battaglia quotidiana dei popoli per proteggere la terra e far rinascere il terreno fertile che sta scomparendo.