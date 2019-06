RAI 3 * “1/2 H IN PIÙ“: « SARÀ ALESSANDRO DI BATTISTA L’OSPITE DELL’INTERVISTA DI LUCIA ANNUNZIATA »

1/2 h in più. Alessandro Di Battista in studio, poi focus sulle Azzurre. Sarà Alessandro Di Battista l’ospite dell’intervista di Lucia Annunziata nella puntata di 1/2 h in più, in onda oggi, domenica 23 giugno, a partire dalle 14.30 su Rai 3.

Subito dopo, un approfondimento sul successo, sia di pubblico che di ascolti, della Nazionale di calcio femminile, a due giorni dal macth degli ottavi di finale della Coppa del Mondo, contro la Cina. Ospiti di Lucia Annunziata la scrittrice Dacia Maraini, l’attrice Cristiana Capotondi, e le inviate in Francia al seguito delle azzurre Giorgia Cardinaletti e Tiziana Alla.