RAI 2 * MONDIALI VOLLEY: FINLANDIA, RUSSIA E OLANDA PER IL ‘ TRITTICO AZZURRO ‘ DELLA SECONDA FASE

Sarà un weekend da vivere tutto d’un fiato quello che da domani a domenica vedrà impegnata la nazionale italiana di volley nella seconda fase del Mondiale. Dopo 5 vittorie su 5 nella prima parte del torneo iridato, giocato tra Roma e Firenze, infatti, gli azzurri di Gianlorenzo “Chicco” Blengini si sono spostati a Milano dove esordiranno, domani sera alle 21.15, al Forum di Assago, per affrontare la Finlandia, primo avversario del girone a tre che comprende anche la Russia e l’Olanda.

La formula del torneo prevede che le squadre ammesse alla seconda fase (12, divise in quattro gironi, che si disputano a Milano e Bologna e, in Bulgaria, a Sofia e a Varna) portino con sé i punti raccolti nella prima.

L’Italia, quindi, parte con 15 punti, 9 in più della Finlandia, quattro in più dell’Olanda ma, soprattutto, cinque di vantaggio sulla Russia, una delle favorite per il titolo. Al termine della seconda fase, le vincitrici dei quattro gironi più le migliori seconde si qualificheranno per la Final Six di Torino.

Tutte le partite dell’Italia, che anche in questa seconda fase giocherà sempre alle 21.15, saranno trasmesse in diretta su Rai2, con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, le interviste di Luca Di Bella e lo studio pre e post partita di Simona Rolandi e Gigi Mastrangelo.