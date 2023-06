OSSERVATORIO BRENNERO – LOTTO 3A CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA TRENTO * RISPOSTA A TRE COMITATI: DOTTO ROBOL, « LE RISPOSTE UFFICIALI ALLE DOMANDE » (ALLEGATO PDF)

16.18 - martedì 6 giugno 2023

Spett.le Comitato Mobilità Sostenibile Trentino

Spett.le Rete dei Cittadini

Spett.le Comitato di via Brennero

Oggetto: Dossier “ALCUNE CONSIDERAZIONI SUI RISCHI DERIVANTI DAL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE, RUMORE E VIBRAZIONI LOTTO 3A CIRCONVALLAZIONE DI TRENTO” ing. Alberto Baccega –

risposte

Come concordato nell’incontro di ieri, con la presente, si inviano in allegato le risposte alle trentadue domande formulate nel dossier Merci Pericolose che l’Osservatorio Ambientale e per la Sicurezza sul Lavoro ha richiesto agli Enti competenti, raccolto e collazionato.

Si resta a disposizione per ulteriori domande o chiarimenti. Cordiali Saluti

OSSERVATORIO DEL BRENNERO LOTTO 3A

IL COORDINATORE

– dott. Stefano Robol –