RAI 2 * ‘ CRIMINAL MINDS ‘: NEL PRIMO EPISODIO DAL TITOLO ‘ COLPI DI FORTUNA ‘ VIENE TROVATO IL CORPO SENZA VITA DI REBECCA STRONG

Venerdì 5 ottobre Rai2 trasmette alle 21.20 tre episodi del telefilm “Criminal minds”. Nel primo dal titolo Colpi di fortuna, in un’area di sosta, viene trovato il corpo senza vita di Rebecca Strong. Alla vittima sono stati asportati il cuore, le gambe e le dita delle mani. A prima vista, il delitto sembra portare una firma ben precisa: quella del serial kilter, nonché cannibale Fioyd Ferell, detto Aki. Gli agenti, però, si rendono conto che non può essere stato lui, poiché si trova rinchiuso in un istituto.

Nel secondo intitolato Il bunker, la squadra dell’Unità di Analisi Comportamentale dell’FBI indaga sulla scomparsa di quattro donne. L’ultima vittima è Allie Leighton, rapita appena uscita da lavoro.

Allie si risveglia in quella che apparentemente sembra una casa, ma sia le porte che le finestre sono serrate. Si rende ben presto conto di trovarsi in un bunker…

Nell’ultimo episodio dal titolo Ogni fine ha anche un inizio, un criminale prende di mira il BAU e il team cerca di scoprire il responsabile prima che sia troppo tardi. Derek, sconvolto da quanto accaduto, prende un’importante decisione per il suo futuro.