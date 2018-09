RAI 1* QUARK ATLANTE: GLI SPETTATORI SCOPRIRANNO LE REGIONI SETTENTRIONALI DELLA THALIANDIA

La Thailandia del Nord è una regione dominata da montagne e ricoperta dalla giungla, una regione attraversata da fiumi che alimentano le città del sud e che scolpiscono mondi sotterranei. Sprazzi di lande selvagge permangono nel nord, dove i langur possono contare su forti alleanze per sopravvivere e per crescere i loro piccoli. In queste foreste remote, le tigri continuano a cacciare mentre gli elefanti vi trovano rifugio.

Tuttavia, il misterioso nord è una regione complessa. La gente qui convive con la natura, mentre la spiritualità e le antiche tradizioni hanno forgiato alleanze insolite. Sabato 8 settembre alle 9.55 su Rai1, Quark Atlante porterà gli spettatori alla scoperta delle regioni settentrionali della Thaliandia, nel terzo appuntamento dedicato al Paese asiatico.