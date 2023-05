MARCHIORI (PATT) * MINACCE A PRESIDENTE FUGATTI: « SI È PASSATO IL LIMITE, VA RIPORTATO IL DIBATTITO SOTTO I LIVELLI DI GUARDIA »

19.02 - lunedì 29 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Solidarietà a Fugatti. L’ennesimo episodio in cui si è costretti a intervenire per il venir meno dei più elementari presupposti democratici e di rispetto delle persone. L’ennesima volta in cui ci troviamo costretti a ribadire che si è passato il limite, che va riportato il dibattito sotto i livelli di guardia.

Ma questa volta si è davvero esagerato. Il fantomatico “lupo solitario” che ha inviato a Fugatti il proiettile, ha non solo minacciato di morte il presidente, ma ha anche tirato in ballo la sua famiglia. Tutto ciò è inaccettabile per chi si mette al servizio delle istituzioni ma anche per i semplici cittadini. Si possono avere idee e posizioni diverse ma esistono le elezioni per esprimere dissenso e apprezzamento, per promuovere o bocciare politici e partiti.

Questo è stabilito nel primo articolo della Costituzione: chi, nel nome delle proprie idee, viene meno a questo pilastro fondamentale della democrazia e arriva alla minaccia dell’uso della violenza va fermato prima che sia troppo tardi. Al Presidente Fugatti la solidarietà mia personale e di tutti gli autonomisti trentini.

*

Simone Marchiori

Segretario politico PATT