RAI 1 “OVERLAND“: « SI PARTE DA GOA, UN PORTO COLONIALE CREATO DAI PORTOGHESI E TUTTORA PERMEATO DI QUESTA CULTURA »

Overland. Le Indie di Overland Il viggio di Overland in India continua, domanica 23 giugno, alle 7.00, su Rai1. Si parte da Goa, un porto coloniale creato dai portoghesi e tuttora permeato di questa cultura, religione e storia, che regala straordinari fondali marini della baia, nei quali il team decide di immergersi alla ricerca dei relitti di antiche navi mercantili. La spedizione risalirà poi verso nord in un’India antica e allo stesso tempo moderna che stupisce i viaggiatori, tra secolari mercati di fiori, frutta e spezie. Overland si immerge, poi, in una sorprendente baraccopoli di Mumbai dalle strette viuzze strabordanti di umanità in cui gli abitanti, nonostante le difficoltà alle quali sono sottoposti quotidianamente, accolgono il team a braccia aperte, sfidandolo addirittura a giocare a cricket.