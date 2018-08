RAI 1 * OVERLAND 19: LUNEDÌ 13 AGOSTO LA SPEDIZIONE ARRIVA A MUMBAI E NEL DESERTO DEL RAJASTHAN

Lunedì 13 agosto alle 23.40 su Rai1 la spedizione di Overland 19 arriva a Mumbai: conosciuta anche come Bombay, è certamente la città più commerciale, trafficata e avanzata dell’India.

Si visitano le bellezze di una megalopoli multiculturale dove templi induisti e moschee convivono in armonia vicini uno all’altro, ma anche i luoghi degli attentati terroristici di un recente passato che hanno ferito il centro della città e della cultura.

Di nuovo a bordo dei veicoli, la spedizione prosegue in direzione nord, verso il grande deserto del Thar con le sue splendide dune di sabbia finissima non semplici da affrontare. Dopo una notte sotto le stelle del deserto, ecco il magnifico Rajasthan: Jaisalmer, la città d’oro, è la prima meta in questa regione, una città affascinante ai piedi di una fortezza dal contenuto insuperabile sia dal punto di vista artistico, che religioso ed architettonico.

La via per le Indie intrapresa da Overland 19 – in onda dal 23 luglio – accompagna gli spettatori di Rai1 lungo un percorso fuori dagli schemi turistici ma appassionante e pieno di vita vissuta intensamente: dall’estremo sud del Kerala all’estremo nord del difficile Kashmir, al confine conteso con il Pakistan, otto imperdibili puntate in seconda serata tra paesaggi mozzafiato, spiritualità e modernità.