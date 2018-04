RAI 1 * LINEABLU: SARANNO ANTICIPATE ALCUNE SUGGESTIVE SEQUENZE DEL DOCUMENTARIO NATURALISTA BBC EARTH IN USCITA AL CINEMA DOMENICA 22

Appuntamento speciale sabato 21 aprile per Lineablu. Alle 14.00 su Rai1, nel corso della trasmissione dedicata da Donatella Bianchi alla scoperta di Ponza e delle Isole Pontine, sarà ospite l’attore Diego Abatantuono che ha prestato la sua inconfondibile voce alla narrazione del documentario della Bbc Earth “Un giorno straordinario”.

Un film nel quale l’avventura della Terra viene raccontata nell’arco di 24 ore: dal sorgere del giorno fino all’oscurità della notte, attraverso avveniristiche tecnologie di ripresa. In esclusiva per Linea Blu, saranno anticipate alcune suggestive sequenze del documentario che uscirà nelle sale cinematografiche domenica 22 aprile, in occasione della 48ª edizione della Giornata Mondiale della Terra e si potrà vedere fino al 24 aprile.

Poi si parlerà di Ponza, la più grande e turistica delle isole Pontine, di una bellezza straordinaria, al punto che e a lei Eugenio Montale ha dedicato alcuni versi definendola un paradiso in terra.

Oltre ai famosi Faraglioni si vedranno le Grotte di Pilato, di epoca romana, usate principalmente per l’allevamento delle murene. Insieme a Giovanni Malquori, velista e scrittore, si navigherà intorno all’isola, scoprendo insenature e spiagge incantevoli come quella di Chiaia di Luna, in questo momento in fase di ristrutturazione. Poi Palmarola, un luogo magico dalla bellezza ancora immutata.

Una meravigliosa oasi naturale dove non ci sono porti né case e che da molti è stata definita l’isola più bella del mondo grazie alle sue acque cristalline e al fascino della costa scolpita dal mare e dal vento.

La piccola isola ha grandi storie da raccontare come testimoniano le sue grotte un tempo abitate. Flavia Vitiello, custode dell’isola di Gavi, accompagnerà i telespettatori alla scoperta di questa piccola e preziosa isola. E ancora l’isola di Zannone con le sue secche e le sue profondità, mostrerà le infinite meraviglie del “Mare Nostrum”. Inoltre curiosità, approfondimenti e non solo con Fabio Gallo, inviato di Linea Blu.