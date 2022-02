QUESTURA DI TRENTO * OPERAZIONE ANTI-STUPEFACENTI: « IN A22 ARRESTATO UN CORRIERE DELLA DROGA, SEQUESTRATI 14 CHILI DI COCAINA »

10:37 - 15/02/2022

La Polizia di Stato arresta un corriere della droga. Sequestrati 14 chili di cocaina in A22. La settimana scorsa, la Polizia di Stato, nel corso dell’ordinaria attività di vigilanza autostradale disposta dal Compartimento Polizia Stradale per il Trentino Adige e Belluno, ha fermato il conducente di una potente BMW in quanto aveva posto in essere una manovra pericolosa.

Il conducente, alla vista dei poliziotti, risultava essere particolarmente nervoso ed inquieto. A quel punto la pattuglia ha ritenuto di dovere approfondire il controllo e di estenderlo anche alla macchina.

Infatti, dopo una minuziosa ricerca, gli agenti hanno scoperto ben 13 panetti di cocaina, per un totale di 14,410 kg di cocaina per un valore sul mercato della droga di circa € 3.500.000,00, celati all’interno di intercapedini, accessibili attraverso delle botole apribili solamente azionando dei telecomandi con combinazioni a tasti.

Il malintenzionato, che inizialmente ha dichiarato di trovarsi in viaggio per turismo, è stato immediatamente arrestato e posto a disposizione della Autorità Giudiziaria di Trento.

La macchina e l’ingente quantità di stupefacente sono stati posti sotto sequestro.

Sono in corso ulteriori attività di indagine al fine di ricostruire la precisa filiera, precisando che il corriere della droga è partito dalla Germania ed era diretto in Lombardia.