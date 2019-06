RAI 1 * “LINEA VERDE ESTATE“: « A SPELLO, IN PROVINCIA DI PERUGIA, SONO GIÀ IN CORSO I PREPARATIVI DELL’INFIORATA »

Rai 1. 16 giu 2019, 12:20. Linea Verde Estate. Dopo l’incerta primavera, tutto il Centro Italia si prepara alla stagione estiva, con le sue produzioni agricole e le sue feste. Umbria, Alto Lazio, Abruzzo: il viaggio di “Linea Verde Estate”, domenica 16 giugno alle 12.20, su Rai1, inizia in territori particolarmente ricchi di Storia e molto importanti dal punto di vista delle tradizioni. A Spello, in provincia di Perugia, sono già in corso i preparativi dell’infiorata, grande appuntamento artistico e religioso che coinvolge tutti gli abitanti della città e richiama moltissimi turisti.

Si scoprirà come sono organizzati ì gruppi di lavoro, dove vengono raccolti i fiori e come funziona la competizione che culminerà nel giorno del Corpus Domini, con l’esposizione dei grandi quadri nelle vie e nelle piazze. Federica De Denaro e Federico Quaranta, con le simpatiche incursioni di Giuseppe Calabrese (in arte “Peppone”) esploreranno questo territorio per raccontarne tutta la complessità paesaggistica e storica, con un occhio alla splendida gastronomia della civiltà contadina.

Si incontreranno gli ultimi custodi delle antiche tradizioni pastorali, ma soprattutto la storia che, in molti borghi, viene tenuta viva da associazioni e singoli appassionati. Grande spazio al paesaggio e a tutte le curiosità che esso suggerisce: a Prodo, nei pressi di Orvieto, con le sue “Gole del Fosso campione”, ci sarà anche occasione di compiere una vera e propria avventura nella natura selvaggia.