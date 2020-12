ASI – AGENZIA SPAZIALE ITALIANA * “ SPACE RIDER “: SACCOCCIA, « L’ITALIA HA PARTECIPATO ATTIVAMENTE AL PROGRAMMA, CONTRIBUIRÀ AD ESTENDERE LA FLESSIBILITÀ PER IL NUOVO LANCIATORE VEGA C »

In riferimento alla firma del contratto per lo sviluppo del programma Space Rider si invia la dichiarazione del presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia:

“L’Italia ha partecipato attivamente al Programma Space Rider sin dalla sua ideazione, in quanto ha sempre creduto e crede fortemente che questo programma possa contribuire in maniera sostanziale alla futura utilizzazione dell’orbita bassa per nuove opportunità istituzionali e commerciali. Inoltre, contribuirà ad estendere la flessibilità e le opportunità per il nuovo lanciatore Vega C, con il quale Space Rider costituisce un sistema integrato.” – ha dichiarato Giorgio Saccoccia, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana – “Space Rider rappresenta un importante tassello, realizzato attraverso la partecipazione italiana in ESA, di una più ampia roadmap nazionale i cui obiettivi sono lo sviluppo di sistemi interoperabili e riconfigurabili in orbita, che possano garantire all’Italia un ruolo di primo piano nelle missioni di logistica orbitale, di esplorazione umana e colonizzazione di altri pianeti.”.