RADIO CUSANO CAMPUS * MASTELLA: “ SITUAZIONE DRAMMATICA MAI VISTA, IL RISCHIO DEFAULT È MOLTO FORTE. SALVINI PUÒ GIOCARE SU DUE FORNI, DI MAIO IN GRANDE DIFFICOLTÀ ”

Mastella: “Situazione drammatica mai vista, il rischio default è molto forte. Salvini può giocare su due forni, Di Maio in grande difficoltà”.

Clemente Mastella è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sulla situazione politica. “Non mi aspettavo assolutamente una crisi del genere –ha dichiarato Mastella-. E’ una cosa improvvida e disperante per il Paese. Si rischia davvero parecchio perché il collegamento dei bot e cct rischia di mettere in discussione anche gli stipendi degli statali, il Paese rischia di saltare perché sono in gioco interessi molto più grandi.

Io vedo che Salvini è l’unico che può giocare sui due forni, può rinculare nel centrodestra oppure continuare in direzione giallo-verde. Di Maio è in grande difficoltà, prima annuncia l’impeachment e la marcia su Roma, poi invece arretra.

Nei 5 Stelle c’è di tutto: moderati, antimoderati, il cielo, il sole, la terra e questo li mette in difficoltà. Credo che Grillo mal sopporti l’accordo con la Lega quindi gliela fanno pagare. L’unica forma di mediazione a questo punto è quella di Cottarelli, che però non si fermi al 29 luglio. La situazione dunque è drammatica e traumatica, il rischio default è molto forte. C’è un caos totale, mai visto nulla del genere”.