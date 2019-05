PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * A22: « WALTER PARDATSCHER NOMINATO NEL CDA DELL’AUTOBRENNERO »

L’ad Pardatscher scelto dalla Giunta come rappresentante nel cda dell’A22. Reichalter e Amort sono i nomi che saranno proposti alla Giunta regionale.

L’attuale amministratore delegato di A22, Walter Pardatscher, è stato nominato quale rappresentante della Provincia di Bolzano nel consiglio di amministrazione di Autobrennero Spa. Lo ha deciso stamani (21 maggio) la Giunta provinciale. “E’ noto che Pardatscher abbia scelto di lavorare nel privato – ha detto il presidente durante la conferenza stampa post Giunta – ma gli ho chiesto di rivestire il ruolo di consigliere per un anno, fino al 2020. Così possiamo fare tesoro della sua grande esperienza e garantire anche continuità in questa importante fase di passaggio che porterà alla nuova concessione”.

Da statuto, per la quota di azioni in proprio possesso, la Provincia di Bolzano ha attualmente diritto alla nomina di uno dei 14 membri che compongono l’organo direttivo. Quatto altri componenti del cda – due espressione del territorio altoatesino e due di quello trentino – sono indicati dalla Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, che detiene la maggioranza delle quote. La Giunta provinciale nella seduta di oggi ha anche indicato i due nomi da proporre alla Giunta regionale. “Si tratta – ha specificato il presidente – dell’avvocato Hartmann Reichalter,che noi proporremo anche per la presidenza, e di Richard Amort, vicesindaco del Comune di Fortezza “. L’esecutivo regionale effettuerà la nomina dei quattro membri giovedì 23 maggio. “In futuro – ha aggiunto Kompatscher – , quando i soci privati saranno liquidati, il consiglio di amministrazione sarà composto da 12 membri, due in meno rispetto ad ora”.