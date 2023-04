GALATEO (FDI) * “IL DOVERE DELLA MEMORIA“: « PER RICORDARE LE VITTIME DELLE FOIBE, ALL’EVENTO PRESENTI IL SEN. MENIA E L’ON. URZÌ »

14.39 - lunedì 17 aprile 2023

Si è tenuto con grande successo di partecipazione il convegno “Il dovere della Memoria”, organizzato a Egna (Bz) dal consigliere comunale di Bressanone Antonio Bova, referente del Dipartimento regionale cultura ed innovazione di Fratelli d’Italia. Un evento di grande spessore culturale, che ha visto la partecipazione di ospiti di rilievo come il senatore Roberto Menia, “padre” della Legge che ha istituito il 10 febbraio come Giorno del Ricordo a memoria dei Martiri delle Foibe e degli esuli giuliano-dalmati, il Presidente della Commissione dei Sei onorevole Alessandro Urzì e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Galateo.

Il senatore Menia ha presentato il suo libro “10 febbraio, dalle Foibe all’esodo” e ha sottolineato l’importanza di preservare la memoria comune delle vicende storiche che hanno segnato l’Italia nel corso del Novecento. “Non è ammissibile che qualcuno possa dire che nel proprio comune non c’è spazio per poter ricordare i Martiri delle Foibe”, ha dichiarato il senatore Menia, aggiungendo che “è impossibile che la divisione politica o nazionale possa andare a offendere una memoria comune che si tenta di ricostruire”.

L’onorevole Alessandro Urzì ha invece espresso la sua indignazione per la motivazione addotta dal Comune di Egna, che ha dichiarato la propria indisponibilità a dedicare uno spazio alla memoria dei Martiri delle Foibe. “Un paese di 5000 abitanti che secondo la sinistra non avrebbe 20 cm² da dedicare alla memoria più dolorosa dell’Italia”, si è lamentato l’onorevole Urzì, aggiungendo che “c’è veramente ancora da fare per separare queste vicende da giudizi storici o pregiudizi ideologici”.

Il consigliere regionale Marco Galateo ha invece proposto di incentivare o invitare tutti i principali comuni altoatesini a individuare un luogo simbolico della memoria necessario per poter ricordare le vittime delle Foibe con un fiore o una preghiera. “Per evitare che ciò accada in futuro e contribuire a rispondere ad un gesto di violenza verso una parte di comunità, abbiamo interrogato la Provincia”, ha dichiarato il consigliere Galateo.

Antonio Bova, organizzatore del convegno, ha infine sottolineato l’importanza di diffondere e sostenere la conoscenza di queste vicende storiche. “Ricordare attraverso la cultura e la conoscenza di questi fenomeni del Novecento è indispensabile”, ha dichiarato il consigliere Bova, aggiungendo che “non possiamo negare che ci sono altre minoranze europee che hanno sofferto e tuttora soffrono per non poter vivere la loro terra natia e tra queste proprio quella giuliano-dalmata costretta all’esodo dalle proprie terre natie. In Alto Adige la situazione per la minoranza tedesca si è risolta brillantemente”.

Il convegno “Il dovere della Memoria” ha rappresentato un momento di riflessione e di approfondimento su un tema di grande attualità e importanza per la storia dell’Italia e dell’Europa.

