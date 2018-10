PRADER BANK * Private Banking : ” Corporate Banking e Family Office: APERTO un Centro Clienti a Verona, PRESENTI ALL’INAUGURAZIONE IL SINDACO SBOARINA E IL PRESIDENTE LOCALE DI CONFINDUSTRIA BAULI “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Prader Bank apre un Centro Clienti a Verona. Private Banking, Corporate Banking e Family Office; processo di consulenza indipendente certificato Iso 9001. Solidità patrimoniale con un Cet 1 che si posiziona oltre il doppio della media nazionale

Prader Bank la Banca Privata indipendente del Trentino Alto Adige, inaugura oggi, alla presenza del sindaco di Verona, avvocato Federico Sboarina e del dottor Michele Bauli, Presidente di Confindustria, il Client Center di Verona. Si tratta del primo Client Center di Prader Bank situato al di fuori del proprio mercato di riferimento.

„Ho fondato questa Banca nel 2006 perché volevo creare un valore aggiunto a persone di spicco, a imprenditori e liberi professionisti di successo e alle loro famiglie, nonché ai responsabili delle istituzioni che non erano seguite in modo adeguato dalle banche. Già da tempo abbiamo il piacere e l’onore di seguire clienti di Verona e delle provincie limitrofe e con l’apertura del nostro Client Center in Corso Porta Nuova, saremo ancora più vicini ai nostri clienti”, così afferma Josef Prader, Fondatore di Prader Bank.

Il settore bancario si trova attualmente in una fase difficile, con banche costrette alla chiusura di filiali e dipendenti che vengono ricollocati. Prader Bank in controtendenza assume personale e apre un nuovo Centro Clienti a Verona, “perché – dichiara il Fondatore – “sono convinto che Prader Bank possa completare l’offerta di servizi attualmente presente sulla piazza scaligera, piazza che rappresenta un importantissimo nodo economico e strategico del Norditalia”.

La Banca è nata oltre dieci anni fa da un’iniziativa privata e dispone di un modello unico che comprende servizi di Private Banking, Corporate Banking e Family Office. Prader Bank è l’unica banca italiana ad offrire ai propri clienti una consulenza indipendente con un processo certificato ISO 9001 (i-proFA, indipendent professional Financial Advice).

Sin dall’inizio della sua attività il processo di consulenza indipendente di Prader Bank fa in modo che gli strumenti finanziari proposti alla propria clientela siano trasparenti nell’uso e nei costi; per questo la Banca non riceve retrocessioni di alcun tipo.

Il servizio di Family Office di Prader Bank è stato creato per analizzare e risolvere le varie necessità del cliente che vanno, anche, al di là del solo patrimonio finanziario. Come Arranger e Advisor per Debt Funds, come ad esempio il Fondo Euregio Minibond, la Banca offre strumenti alternativi a quelli classici del credito, per rafforzare lo sviluppo economico del territorio.

Prader Bank è una Banca solida che dispone di un Cet 1 rilevante (40%), oltre il doppio della media nazionale. La Banca opera con un team di esperti snello e professionale, disponendo inoltre di una consolidata rete di professionisti in diversi settori sia nazionali che internazionali.

“Per me è importante creare valore sia per i clienti, sia per il territorio sul quale operiamo.Prader Bank è indipendente, personale e opera in modo discreto nell’interesse del cliente. Questi valori consentono di essere innovativi restituendo alla clientela una serenità e un benessere durevoli”, conclude Josef Prader.