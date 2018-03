PATT * ELEZIONI 4 MARZO * FRANZOIA E PANIZZA PRESENTANO A CLES IL PROGRAMMA ELETTORALE (LOCANDINA)

I candidati sull’uninominale del collegio di Trento Mariachiara Franzoia per la Camera e Franco Panizza al Senato presenteranno la loro candidatura per le elezioni nazionali del 4 marzo il giorno mercoledì 28 febbraio 2018 alle ore 20.30 a Cles presso l’aula Magna delle Scuole medie in via Chini n.31.

Franco Panizza, Senatore e Segretario politico del Partito Autonomista Trentino Tirolese, illustrerà i risultati della legislatura appena conclusa e, assieme a Mariachaiara Franzoia, Assessora comunale di Trento, illustrerà le proposte della coalizione per la prossima legislatura.

A sostenere i due candidati del centrosinistra autonomista ci sarà anche il Presidente della Provincia Ugo Rossi oltre al Vicepresidente del consiglio regionale Lorenzo Ossanna.