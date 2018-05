PAT * VACCINI E SERVIZI ESTIVI: È GARANTITA LA FREQUENZA FINO AL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE

Decisione della Giunta provinciale, su indicazione del presidente Ugo Rossi.Vaccini e servizi estivi: fino al completamento delle procedure è garantita la frequenza.

Fino al completamento del percorso per la verifica delle posizioni vaccinali, in capo all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, è assicurata, anche durante l’estate, la frequenza dei servizi educativi e scolastici e dei servizi con finalità integrativa nell’ambito della conciliazione familiare ai bambini di età 0-6 anni; e questo al fine di garantire uniformità di trattamento e continuità con gli adempimenti finora svolti.

E’ quanto ha stabilito la Giunta provinciale, su proposta del presidente Ugo Rossi, che ha incaricato l’Azienda sanitaria di completare le procedure in corso entro il 31 agosto 2018.

Fino a questa data non sono previsti ulteriori oneri di verifica in capo ai responsabili dei Servizi educativi e scolastici e dei servizi nell’ambito della conciliazione familiare collocati nel periodo estivo.