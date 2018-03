PAT * TRENTO SMART CITY 2018: TANTI I SERVIZI OFFERTI AI CITTADINI, CREDENZIALI SPID, PEC E FIRMA DIGITALE

Tanti i servizi offerti: credenziali Spid, Pec e firma digitale, nonché cartella clinica del cittadino e portale dei servizi online. A Trento Smart City strumenti e servizi per il cittadino digitale.

All’interno del programma di Trento Smart City Week 2018 saranno illustrati e messi a disposizione servizi e strumenti rivolti ai cittadini per dialogare con la pubblica amministrazione. Ci saranno il Portale dei servizi online della Pubblica amministrazione trentina, che racchiude un insieme di servizi online sempre disponibili fra cui TreC, la Cartella Clinica del Cittadino, grazie alla quale è possibile consultare online referti e ricette e gestire la propria cartella sanitaria.

Lo Sportello online del Comune di Trento che aiuta nella compilazione dei moduli recuperando autonomamente le informazioni già in possesso dall’amministrazione, nonché il “Kit del Cittadino Digitale” che sarà messo a disposizione gratuitamente nei giorni della kermesse grazie alla collaborazione di Aruba PEC e comprende credenziali SPID, PEC e firma digitale remota. Per saperne di più l’appuntamento è in piazza Duomo a Trento, dal 12 al 15 aprile 2018.

La Pubblica Amministrazione si sta digitalizzando velocemente, ma il cittadino è pronto a “parlare in digitale”? A Trento Smart City Week sarà possibile avere informazione sui servizi attivi e ricevere gli strumenti necessari per farlo. In Piazza Duomo, dal 12 al 15 aprile sarà possibile conoscere:

Cartella Clinica del Cittadino

TreC è la piattaforma di servizi di sanità digitale che consente al cittadino di accedere al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, consultare on line referti e ricette, pagare le prestazioni sanitarie, gestire la cartella sanitaria dei propri figli e molto altro. Maggiori informazioni su https://trec.trentinosalute.net/.

Portale dei servizi online

La Pubblica Amministrazione trentina offre un insieme di servizi online sempre disponibili, senza doversi recare negli uffici. Consulta i tuoi dati, invia domande o dichiarazioni alla PA e altro ancora.

Maggiori informazioni su www.servizionline.provincia.tn.it.

Sportello online del Comune di Trento

Lo sportello online del Comune di Trento semplifica la compilazione dei moduli recuperando automaticamente le informazioni già in possesso dall’amministrazione (senza ridigitarle) e fornendo, passo-passo, i giusti suggerimenti. Maggiori informazioni su https://sportello.comune.trento.it/.

In collaborazione con ArubaPEC sarà inoltre possibile richiedere gratuitamente il “Kit del Cittadino Digitale” composto da:

Credenziali SPID – Identità Digitale

Sono le credenziali (username e password) che permettono di accedere in modo sicuro ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Non sarà più necessario creare un account per ciascun servizio e ricordare decine di password: con SPID ne basta solamente una che vale per tutti. Anche il Portale dei Servizi online trentini consente l’accesso tramite SPID in alternativa alla Carta Provinciale dei Servizi. Maggiori informazioni su https://www.spid.gov.it/

PEC – Posta Elettronica Certificata

Consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. Diventa quindi possibile inviare raccomandate alla Pubblica Amministrazione comodamente da casa. Si usa come la posta elettronica ma in più viene garantita la certezza a valore legale dell’invio e della consegna (o mancata consegna) della comunicazione al destinatario. Il termine “Certificata” si riferisce al fatto che viene rilasciata una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione e consegna del messaggio ed eventuali allegati. Proprio come accade con le raccomandate cartacee.

Firma Digitale remota

La Firma Digitale è l’equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta e garantisce autenticità (identifica l’identità del sottoscrittore), integrità del documento firmato (diventano evidenti le eventuali modifiche successive alla firma), validità legale al documento. La firma digitale remota consente di firmare i documenti anche attraverso lo smartphone.

A partire dal 3 aprile sarà possibile prenotare un appuntamento per il rilascio del Kit sul sito www.smartcityweek.it, oppure ci si potrà recare direttamente in piazza Duomo dal 12 al 15 aprile. È necessario presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. É inoltre preferibile disporre di un indirizzo email sul quale ricevere la documentazione.

Trento Smart City Week è un progetto condiviso da: Comune di Trento, Provincia autonoma di Trento, Università degli Studi di Trento, IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers, Consorzio dei Comuni Trentini e Fondazione Bruno Kessler.