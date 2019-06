PAT * PREMIO GIOVANI RICERCATORI DELL’EUREGIO: « LE CANDIDATURE ENTRO IL 24 GIUGNO »

Entro il 24 giugno le candidature per il Premio Giovani ricercatori dell’Euregio. Torna per il 2019 il premio delle Camere di commercio di Tirolo-Alto Adige-Trentino.

Il tema dell’ottava edizione del premio Euregio per i Giovani ricercatori guarda alle trasformazioni digitali in ambito tecnologico, economico e sociale. Rivolto a ricercatori nati dopo il 17 agosto 1984 che lavorano sul tema “Trend della digitalizzazione – la trasformazione digitale nell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino”, il premio è destinato a giovani che operano nelle università ed istituti di ricerca nell’area Euregio oppure provengono dall’Euregio e lavorano presso università e istituti di ricerca in tutto il mondo.

I progetti migliori, selezionati da una giuria di alto livello, verranno presentati ad Alpbach, in occasione delle Giornate del Tirolo, che quest’anno si terranno dal 16 al 18 agosto e saranno dedicate proprio alla cooperazione transfrontaliera nel campo della scienza e della ricerca. La presentazione delle candidature deve avvenire entro il 24 giugno all’indirizzo indicato nel bando (research@europaregion.info).

Il concorso è promosso dalle tre Camere di commercio dell’Euregio, e mette in palio tre premi da 2.000, 1.000 e 500 euro ai tre studi ritenuti maggiormente meritevoli. La premiazione seguirà la seduta plenaria durante la Giornata del Tirolo del 18 agosto 2019 nell’ambito del Forum Europeo Alpbach.