CIA – AGRICOLTORI ITALIANI / TRENTINO * NOMINE AGIA: « ALESSIO CHISTÉ È IL NUOVO PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI, FRUTTICOLTORE E ASPARAGICOLTORE DELLA ROTALIANA »

16:01 - 10/02/2022

AGIA Trentino, nuovi vertici nell’Associazione dei Giovani Agricoltori di CIA: eletto ieri il nuovo presidente, Alessio Chisté. Nella Giunta una quindicina di associati che rappresentano le varie zone del territorio trentino e i diversi settori produttivi agricoli.

Alessio Chisté, classe 1990, frutticoltore e asparagicoltore della Rotaliana e storico componente della Giunta AGIA, inizia oggi il suo nuovo ruolo di presidente, succedendo al presidente uscente Nicola Del Monte. “Ringrazio Nicola Del Monte e i vicepresidenti Andrea Recchia e Riccardo Fiamozzi per il lavoro svolto, ho visto l’associazione evolvere in questi anni” dice Alessio “è fondamentale proseguire i tanti progetti avviati e, dopo gli ultimi anni di pandemia, ancora più importante è trovare nuove forme di aggregazione e riflessione sull’agricoltura giovane di montagna, coinvolgendo sempre nuovi giovani a partecipare in prima persona”.

Ad affiancare il presidente, nel gruppo direttivo dell’associazione, una quindicina di giovani (in parte già componenti di Giunta e in parte nuovi associati), che mettono a disposizione le proprie esperienze, competenze e idee.

Il presidente di CIA Trentino, Paolo Calovi, sottolinea che “la partecipazione ad una associazione come questa è un’opportunità per poter unire le istanze e dialogare direttamente con le istituzioni, oltre che per avere uno scambio prezioso tra giovani agricoltori e rimanere aggiornati sui temi più attuali”. E aggiunge: “voi siete il futuro, è a voi che lanciamo la grande sfida di unire sempre di più il mondo agricolo, perché possa con una voce unitaria incidere sempre di più sulla realtà”.

Presente anche il presidente nazionale di AGIA Stefano Francia che augura buon lavoro alla nuova squadra ricordando l’importanza dei percorsi avviati a livello nazionale sui temi fondamentali come digitalizzazione e tecnologia, anche e soprattutto nelle aree interne; la messa a valore dei dati; il green come sfida non divisiva ma di tutti, per salvare le produzioni; “la formazione continua, senza la quale non c’è cambiamento”; la delicata questione fondiaria e il tema della Banca della Terra e delle società di affiancamento.

La nuova squadra è pronta per mettersi al lavoro, per continuare i progetti avviati di sensibilizzazione dei consumatori sul significato dell’agricoltura come settore perno che riguarda tutti; potenziare le collaborazioni e raccogliere nuove idee. L’obiettivo rimane quello di supportare le giovani aziende e il ricambio generazionale in agricoltura, sempre con un piede nella tradizione secolare agricola e uno verso il futuro di questo mestiere in continua evoluzione.

“Grazie a tutti coloro che hanno lavorato fino ad oggi per tenere viva questa opportunità e a coloro che lo faranno nei prossimi anni. Ricordiamo a tutti i giovani agricoltori trentini che possono in ogni momento unirsi all’associazione, il contributo di ognuno è fondamentale”. Conclude il nuovo presidente Alessio Chistè.

*

COS’E’ AGIA TRENTINO?

AGIA è l’Associazione dei Giovani Imprenditori Agricoli di CIA Trentino.

Partecipare all’Associazione significa confrontarsi tra giovani agricoltori del territorio trentino con le esperienze più diverse, scoprire opportunità e informazioni utili di settore, dialogare con le istituzioni senza intermediari.

I giovani AGIA si incontrano periodicamente. Se sei interessata/o contatta il nostro ufficio!