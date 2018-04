PAT * DOMANI A LEVICO LA FIRMA DI UN NUOVO ACCORDO NEGOZIALE FRA PROVINCIA E ADIGE SPA

Al centro un importante progetto di ricerca nel settore della Meccatronica. Sarà presente il vicepresidente Olivi. Domani a Levico la firma di un nuovo accordo negoziale fra Provincia e Adige spa.

Un nuovo, importante accordo negoziale sarà siglato dalla Provincia domani – lunedì 23 aprile – presso la sede della società Adige spa, a Levico Terme.

L’accordo ha per oggetto un progetto di ricerca nel settore della Meccatronica, e vede la collaborazione dell’Università di Trento, della Fondazione Bruno Kessler, e degli istituti scolastici Itt Buonarroti e Enaip di Borgo Valsugana, nonché di Trentino Sviluppo e del Dipartimento della Conoscenza della Provincia, che saranno presenti alla firma con loro rappresentanti, assieme al vicepresidente della Provincia autonoma di Trento Alessandro Olivi e ai vertici della società. Dall’accordo sono attese significative ricadute occupazionali, sul versante della formazione e del rafforzamento delle relazioni con gli organismi di ricerca del territorio.

Per la presentazione dei contenuti dell’accordo negoziale sottoscritto fra la Provincia e la società si terrà una conferenza stampa lunedì 23 aprile, alle ore 15.30, presso la sede della società Adige spa, in via per Barco 11, a Levico Terme.