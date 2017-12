PAT * APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO 2018 DI TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT: 3,5 MLN IL CONTRIBUTO PROVINCIALE

Approvato oggi dalla Giunta, su proposta del presidente Ugo Rossi, il piano attuativo 2018 di Trentino School of Management, assieme al relativo contributo finanziario provinciale, pari a a 3.519.707 euro, di cui 2.185.000 per la realizzazione delle diverse attività formative e di ricerca che costituiscono la mission della società e 1.334.707 per spese di funzionamento.

L’attività formativa svolta dalla società consortile Tsm è di grande importanza per l’aggiornamento e la formazione continua dei diversi settori della pubblica amministrazione. Anche per il 2018, quindi, Trentino School of Management svolgerà il proprio mandato in tutta una serie di ambiti e su input delle strutture provinciali proponenti.

Fra le iniziative in agenda, la preparazione degli aspiranti ai concorsi, la formazione in materia di benessere organizzativo, pianificazione territoriale e del paesaggio, turismo e marketing territoriale, relazioni industriali, ed inoltre attività di ricerca su temi quali la classe dirigente in Trentino, lo stato dell’Autonomia e le nuove forme di autonomismo regionale con i loro riflessi sul Trentino, le reti culturali, l’alternanza scuola-lavoro.