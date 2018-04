MUSE TRENTO * L’INCREDIBILE MONDO DEI GECHI: DALLE CITTÀ ALLE FORESTE PLUVIALI, DAL 17 AL 22 APRILE

I gechi sono conosciuti per le loro capacità arrampicatorie e spesso, nella credenza popolare, si pensa che siano muniti di ventose che permettono loro di camminare sui vetri o a testa in giù sul soffitto, sfidando qualsiasi legge di gravità. In realtà, non sono delle ventose a dare queste capacità ai gechi, ma dei micropeli, posti a migliaia sotto ogni singolo dito.

Al Muse, dal 17 al 22 aprile, la mostra “L’incredibile mondo dei gechi” porta alla conoscenza del pubblico tutte le caratteristiche e le abitudini di questi curiosi animali.

La mostra nasce con lo scopo di far conoscere al pubblico il mondo dei gechi, le loro peculiarità fisiche, le loro abitudini e la loro vita.

L’obbiettivo è sensibilizzare i visitatori nei confronti di questi affascinati animali, e far comprendere quanto necessitino attenzione a livello di tutela, in quanto parte del tesoro che costituisce la biodiversità globale.

I gechi popolano quasi tutto il globo, dalle fredde foreste della Nuova Zelanda, fino al torrido deserto del Sahara. La loro grande capacità adattiva ha consentito loro di arrivare a vivere negli ambienti più impervi e sperduti, fino ai muri delle nostre città.

La mostra proporrà specie provenienti da tutto il mondo, in particolare dal Madagascar, Nuova Caledonia, Nord Africa, Australia e Asia, e dagli habitat più disparati dai deserti alle foreste temperate, che saranno visibili grazie a 14 terrari assieme ad altri rettili da allevamento.

L’esposizione viene organizzata in occasione dell’Italian Gekko Meeting, un’iniziativa dell’Italian Gekko Association.

Italian Gekko Association – Iga

L’associazione nasce dalla passione di alcuni appassionati di gechi a tutto tondo, infatti, tra i soci il panorama è eterogeneo, dagli allevatori ai ricercatori.

L’idea prende forma dopo anni di divulgazione tramite il portale www.italiangekko.net, quando ci rendiamo conto che un semplice sito non basta per intraprendere attività di ricerca, divulgazione e allevamento.

IGA nasce con lo scopo di tutelare e proteggere i gechi in natura e in cattività, perché, spesso, questi animali passano inosservati, ma, in molte parti del mondo, sono fortemente minacciati dall’urbanizzazione e dalle catture per i mercati più disparati.

Per questo motivo, la nostra associazione si pone l’obbiettivo di far conoscere questi meravigliosi animali a più persone possibili, in modo che tutti possano scegliere se aderire ai nostri obbiettivi.

Per maggiori informazioni: association@italiangekko.net

Per il tesseramento on-line e conoscere curiosità sui gechi: www.italiangekko.net