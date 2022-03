PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MEDICINA GENERALE – CORSO FORMAZIONE: « COSTITUITA LA COMMISSIONE, COLLOQUIO FINALE FISSATO AL 30 MARZO »

7.07 - sabato 26 marzo 2022

Corso di formazione in medicina generale: costituita la commissione. Il colloquio finale è fissato al 30 marzo, 21 i medici che hanno concluso la formazione.

La Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore alla salute Stefania Segnana, ha costituito la commissione per lo svolgimento dei colloqui finali del corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2018/2021 e per le sessioni straordinarie del triennio 2017/2020. Il 21 marzo si è conclusa la formazione per 21 medici, gestita dalla Scuola di formazione specifica in medicina generale della Fondazione Bruno Kessler. 19 medici hanno frequentato il triennio di corso 2018/2021 e 2 il triennio 2017/2020; tutti i candidati all’esame hanno regolarmente frequentato i 36 mesi di formazione e raggiunto gli obiettivi di apprendimento previsti dalla normativa di riferimento. Il colloquio finale, programmato per il 30 marzo, è necessario per conseguire il diploma di formazione specifica in medicina generale e per l’iscrizione nella graduatoria.

La commissione mantiene la composizione nominativa di quella per l’accesso al triennio di corso, integrata dei rappresentanti designanti dal Ministero della salute. Questa la composizione:

presidente dell’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri o suo delegato,

medico di medicina generale designato dall’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri

primario di medicina interna nominato dalla Provincia

professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato dal Ministero della Sanità

rappresentante del Ministero della Salute

un funzionario della Provincia con funzioni di segretario.

La stessa commissione è preposta anche alla gestione del colloquio finale dei due medici iscritti al triennio 2017/2020 e gestirà nel corso dell’anno 2022 un’altra sessione d’esame per coloro che non hanno al momento concluso la formazione.

Il colloquio finale consiste nella discussione di una tesina. La Commissione formula un giudizio di idoneità in relazione alla discussione della tesina e alle valutazioni dei candidati conseguite nel triennio di corso.

Il colloquio avverrà in modalità a distanza per la sessione del 30 marzo, con possibilità in presenza per la successiva sessione nell’anno.