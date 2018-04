MISS ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE * PRIMO SHOW OGGI AL MILLENIUM CENTER DI ROVERETO (TN)

Si è aperta ufficialmente la stagione 2018 del Concorso Nazionale Miss Italia in Trentino Alto Adige sabato 21 aprile al Centro Commerciale Millenium di Rovereto dove è stata eletta “Miss Millenium Center” prima Finalista Regionale.

Lo show è stato presentato come di consuetudine da Sonia Leonardi, impeccabile regista ed organizzatrice di Miss Italia in Trentino Alto Adige, che ha ricordato al numeroso pubblico presente la vittoria del titolo di Miss Italia della nostra splendida Alice Rachele Arlanch.

Alice Rachele ha iniziato il suo percorso come molte altre ragazze, spronata da Sonia Leonardi e decidendo di provare a mettersi in gioco partecipando alla sua prima sfilata al “Valcanover Village”, e dopo essersi classificata prima, ha deciso di proseguire il suo percorso. I suoi successi si sono susseguiti, uno dopo l’altro, arrivando a conquistare, nella meravigliosa cornice di Bressanone, il titolo di Miss Trentino Alto Adige. Titolo che l’ha portata alle Finali Nazionali di Jesolo, dove è stata incoronata Miss Italia 2017.

Madrine dell’evento due bellezze nostrane, la bionda Nicole Marchi Miss Sportiva Trentino Alto Adige e la farmacista Filomena Cibellis Miss Miluna Trentino Alto Adige, entrambe Finaliste Nazionali a Jesolo, che hanno saputo consigliare e sapientemente indirizzare le aspiranti reginette di bellezza alla loro prima esperienza.

La giuria, presieduta da Mattia Luciani, Resident del Berfis Club di Verona, ha valutato le ragazze nei diversi momenti dedicati al Concorso, decretando come vincitrice assoluta sul gradino più alto del podio, con il titolo di Miss millenium center, Giulia Auer, radiosa studentessa bolzanina di 18 anni che con la sua spontaneità ha conquistato giuria e pubblico, nonché i numerosi premi in palio: un prezioso Miluna offerto dalla gioielleria Comper di Rovereto e un book fotografico realizzato dalla talentuosa Consuelo Sorsoli.

Assieme alla vincitrice anche le seguenti 4 ragazze si sono aggiudicate il lasciapassare per le Finali Regionali che si svolgeranno in alcune delle più note località turistiche nel mese di luglio ed agosto: il secondo posto con il titolo di Miss Bellezza Rocchetta è stato vinto dalla diciottenne Arianna Degasperi di Trento, il terzo posto con la fascia di Miss Equilibra alla giovanissima Nora Nahum di Merano, quarto posto conquistato da Mara Armellini, 19 anni di Trento, quinta fasciata è stata la ventitreenne Isabel Mair di Lana.

Inoltre è stata anche consegnata la fascia di Miss Social Millenium, corredata di un cospicuo buono sconto da spendere all’interno del centro stesso. Ad aggiudicarseli è stata l’esotica diciannovenne Maria Clara Hibner, brasiliana di nascita ma roveretana d’adozione, ha saputo convincere 439 persone, ottenendo il loro like su Facebook.

L’hair look delle ragazze è stato curato dallo staff dei professionisti del salone Franck Provost Paris del Millennium che hanno saputo valorizzare al meglio le miss oltre a mettere in palio alcuni buoni per le miss. Il trucco è stato affidato alla make up artist Fiorenza Gardoni che grazie alla sua altissima professionalità ha saputo esaltare al meglio la loro bellezza naturale.

Sul palco di Miss Italia ha trovato spazio anche l’esibizione del gruppo di ballerini della scuola Accademic Dance of Ballroom di Dro che ha proposto degli energici pezzi di Hip Hop coreografati da Fabrizia Chemolli.

.

Non è mancato un momento di intrattenimento canoro, interpretato dalla giovane promessa Cristiano Consolati che ha deliziato il pubblico presente con la sua voce dolce e grintosa.

Negli ultimi anni e, in particolare, dal 2014, il rinnovamento del Concorso è stato totale. Patrizia Mirigliani, la Patron, l’ha aperto alle ragazze fino a 30 anni di età, alle “nuove italiane”, ragazze cioè nate nel nostro paese da genitori stranieri e non ancora in possesso della cittadinanza , ma anche, sempre più, alle curvy. Tutto ciò rende Miss Italia il Concorso per eccellenza, il gioco più bello che lascia un ricordo indelebile in tutte le partecipanti al di la della vittoria o meno.

Quest’anno i casting (gratuiti) per selezionare le partecipanti del Concorso più importante d’Italia, viste le numerose richieste di partecipazione, sono iniziati già nel mese di gennaio e proseguiranno fino a luglio. Sono ragazze, tra i 18 e i 30 anni, che studiano, lavorano, sognano e che hanno semplicemente tanta voglia di divertirsi e di vivere delle nuove esperienze.

I prossimi imminenti appuntamenti con le selezioni del Concorso Nazionale di Miss Italia sono il 27 maggio al Centro commerciale Le Valli di Borgo, il 22 giugno a laives dove sfileranno anche i bellissimi abiti da sposa di Elfer, e il 27 giugno a Trento in Piazza Fiera per l’attesa elezione di Miss Trento.

Un grande ringraziamento va a tutti i media che ci supportano sempre nelle nostre serate, dando larga diffusione alle notizie che riguardano il Concorso.