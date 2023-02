ALESSANDRO GIACOMINI (TN) * MINORI E BATTESIMO: « HO INVIATO LA MIA MAIL DI QUERELA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MINISTRI GIORGIA MELONI » (DOCUMENTO ORIGINALE)

11.38 - martedì 21 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Pregiatissima Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché Presidente di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni,

Spett, Presidente dell’assemblea nazionale di Fratelli D’ Italia Ignazio La Russa,

Spett. Presidente della direzione nazionale di Fratelli D’ Italia Edmondo Cirielli,

Oggetto:

Querela al Consigliere regionale e Presidente consiliare di Fratelli D’Italia della Provincia di Trento,

Claudio Cia.

Allontanamento dal Partito di Fratelli D’Italia a carico di Claudio Cia.

Eventuale Querela al Presidente di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni.

il 24 gennaio Giacomini Alessandro, autore presso MicroMega ha scritto, in punta di diritto, un articolo ove in esso si auspicava la tutela dei minori in ambito battesimale.

L’articolo ha ottenuto rilevanza nazionale in ogni ambito mediatico, sia esso cartaceo, social, che televisivo, compreso i notiziari informativi denominati TG.

Per tutto ciò Giacomini Alessandro e la sua famiglia sono stati e continuano a sottostare alle minacce di morte, oltre alle violente offese.

A seguito di ciò, il consigliere di Fratelli D’Italia Consigliere Claudio Cia per meri fini elettorali, in Trentino Alto Adige ad ottobre ci saranno le consultazioni elettorali regionali, pur essendo conscio della delicata situazione personale e famigliare di Giacomini Alessandro, ha inviato un comunicato stampa di Fratelli D’Italia nel quale si evince la crudele strategia.

Accusandolo, proprio in riferimento ai minori, che Giacomini Alessandro predilige la morte di essi :

“ il loro diritto alla vita “

e non soddisfatto aggiunge:

che Giacomini Alessandro li vuole sottrarre alle

“ famiglie naturali “.

Dopo il sopraccitato comunicato stampa di Fratelli D’Italia, per ovvi motivi, si sono intensificate le intimidazioni a carico di Giacomini Alessandro e ai suoi famigliari.

Per attestare la più totale estraneità ai fatti descritti nel comunicato stampa e per difendere l’onorabilità di Giacomini Alessandro nelle gravissime affermazioni che si evincono nel comunicato stampa di Fratelli D’Italia, obbligano Giacomini Alessandro a sporgere querela, non solo all’esponente regionale di Fratelli D’Italia Claudio Cia ma nell’eventualità di un diniego del partito di Fratelli D’Italia nella espulsione di Claudio Cia dal partito, di estendere la querela alla Presidente Giorgia Meloni. Voglio ricordare alla Presidente Giorgia Meloni e al suo preposto Claudio Cia, che non c’è differenza tra uccidere personalmente e prendere decisioni che invieranno altri ad uccidere.

Alessandro Giacomini

Massimeno (Tn)

· https://www.micromega.net/perche-bisognerebbe-vietare-il-battesimo-ai-minori/

· Le minacce di morte sono state depositate presso il Comando dei Carabinieri di Carisolo (Tn) in data lunedì 13 febbraio 2023