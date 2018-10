MEDIASET – CANALE 5 * ‘ DOMENICA LIVE ‘: NEGLI STUDI DI COLOGNO MONZESE L’ATTRICE GRECIA COLMENARES, GIORGIO MANETTI E BOBBY SOLO CON LA FIGLIA VERONICA

Nuovo appuntamento con “Domenica Live”. Il contenitore condotto da Barbara d’Urso è in onda domenica 14 ottobre, dalle ore 14, su Canale 5.

Anche questa settimana, ricco parterre di ospiti nel salotto domenicale. Tra le tante esclusive, saranno presenti in studio Bobby Solo con la figlia Veronica: la rottura nel loro rapporto è venuta alla ribalta quando i due sono arrivati in tribunale per questioni economiche. Ora, dopo gli appelli della ragazza a “Domenica Live” e al “Grande Fratello 15”, il cantante ha deciso di abbracciare la figlia dopo 15 anni di lontananza.

E ancora: Giorgio Manetti, l’imprenditore divenuto star di “Uomini e Donne” con la sua lunga e travagliata storia con Gemma Galgani, si racconterà a Barbara d’Urso per un’intervista esclusiva.

Infine, dal Venezuela arriverà negli studi di Cologno Monzese l’attrice Grecia Colmenares: la diva delle telenovelas che hanno segnato un’epoca come “Topazio”, “Milagros” e “Manuela” presenterà ai telespettatori italiani il suo giovane fidanzato.