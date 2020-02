CARABINIERI BOLZANO * PRIMO CASO CORONAVIRUS IN PROVINCIA – PRECISAZIONE: « PORTATO DAI NAS DI TRENTO IL CAMPIONE CHE DEVE ESSERE ANALIZZATO A ROMA  »

A seguito della notizia circolante da ieri sera sul primo caso di coronavirus a Bolzano con la presente s’intende solamente fornire una precisazione. Non per pignoleria, ma per dovere di cronaca e correttezza informativa.

Il campione che deve essere analizzato dall’Istituto superiore di Sanità non è stato portato a Roma da una staffetta di forze dell’ordine ma da una pattuglia di due carabinieri in forza al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Trento, reparto competente in materia di salute pubblica su tutta la Regione Autonoma Trentino Alto Adige. I Carabinieri per la tutela della salute – per esperienza e formazione ma anche per previsione di legge – sono gli unici nel comparto difesa-sicurezza a poter gestire problematiche relative a sanità e salute pubblica.

Istituito già nel 1962, il Comando Carabinieri Tutela Salute hanno la fondamentale caratteristica della dipendenza funzionale dal Ministro della Salute in virtù della quale i militari appartenenti al reparto hanno i poteri degli ispettori sanitari; poteri che ne legittimano l’operato, nell’arco diurno e notturno, in tutti quei luoghi ove vi è produzione, somministrazione, deposito o vendita di prodotti destinati all’alimentazione umana.

Nel corso degli anni altri poteri sono stati conferiti ai Carabinieri dei NAS, che hanno esteso le loro competenze anche in materia di profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive, sanità marittima, aerea e di frontiera, produzione e vendita di specialità medicinali a uso umano e veterinario, di vaccini, virus, sieri, prodotti cosmetici e di erboristeria, produzione di presidi medico-chirurgici, dispositivi medici e diagnostici, igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria, produzione e commercio legale delle sostanze stupefacenti per la preparazione di specialità farmaceutiche.