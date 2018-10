LE IENE – ITALIA 1 * ” Roberta Rei si occupa del viaggio attraverso le Alpi che alcuni migranti compiono per provare ad arrivare in Francia, partendo da Bardonecchia fino a Monginevro ” “” ROBERTA REI SULLA ROTTA DEI MIGRANTI DI BARDONECCHIA

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Mercoledì 17 ottobre, in prima serata su Italia 1, va in onda l’appuntamento infrasettimanale con “Le Iene Show”. Conducono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci irriverenti della Gialappa’s Band.

Tra i servizi della puntata:

– La Iena Roberta Rei si occupa del viaggio attraverso le Alpi che alcuni migranti compiono per provare ad arrivare in Francia, partendo da Bardonecchia fino a Monginevro. L’inviata incontra Benoît Ducos, la guida alpina francese che era stata accusata di violazione delle leggi sull’immigrazione per aver soccorso una donna, incinta all’ottavo mese, che tentava insieme alla famiglia di attraversare il confine sulle Alpi tra Italia e Francia.

– Red Canzian, uno degli storici componenti dei Pooh, è protagonista di uno scherzo della Iena Mitch: come reagirebbe un padre se sua figlia recitasse in un film per adulti?

– Negli ultimi anni il problema del cambiamento climatico è una tematica sempre più di primo piano a livello globale. Nadia Toffa ne analizza la rapida evoluzione e le conseguenze che questo potrebbe avere, con l’esperto Simone Molteni, ricercatore, ex membro Enea e Direttore Scientifico di LifeGate.

– Alessandro De Giuseppe torna da Sergio Bramini, l’imprenditore brianzolo prima fallito e poi sfrattato da casa nonostante la sua azienda vantasse, come da lui raccontato nelle precedenti interviste alle Iene, diversi milioni di euro di crediti con le pubbliche amministrazioni. In molti non sono rimasti indifferenti dalla vicenda di Sergio: i vicepremier Di Maio e Salvini, recentemente, hanno proposto all’imprenditore di diventare un consulente del Governo, per occuparsi della legge sui fallimenti. Bramini ha accettato e, accompagnato dalla Iena, si è recato a Roma per la firma del contratto e per cominciare la stesura della cosiddetta “Legge Bramini”.

Al termine della puntata, sempre su Italia 1, torna “Pregiudizio universale”. Una cruda riflessione sulle più discusse tematiche nazionali e internazionali con lo stile pungente e dissacrante dello stand up comedian Maurizio Lastrico.

A seguire, la serata di Italia 1 continua con la Gialappa’s Band e “Mai dire GF Vip”. Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto prenderanno di mira gli inquilini della Casa di Cinecittà.