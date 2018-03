GRUPPO CONSILIARE UPT – PAT * ” SODDISFAZIONE PER I FELICI SVILUPPI DELLA COMPRAVENDITA DEL CASTELLO DI PERGINE VALSUGANA “

Il Gruppo consiliare dell’Unione per il Trentino esprime soddisfazione per i felici sviluppi della lunga trattativa di compravendita del Castello di Pergine Valsugana tra la famiglia Oss e il Comitato nato dal basso per acquisire il maniero.

I sottoscritti consiglieri Passamani, De Godenz e Tonina sottolineano il positivo passo avanti rappresentato dalla firma del preliminare di vendita, che sarà perfezionato il prossimo luglio. Con questo importante accordo si profila un esito ricco di potenzialità per una perfetta sinergia di risorse pubbliche e private e per riconoscere il giusto orgoglio all’operazione di ampio azionariato popolare che ha contraddistinto il progetto del Comitato Castel Pergine fin dalla sua costituzione.

Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere e «pilota» per il nostro territorio, che apre nuovi scenari non solo per la prestigiosa struttura, proprio nei giorni dell’apertura della bella stagione, ma anche per tutto il territorio della Valsugana e del Trentino, con il sostegno dell’ente pubblico non a semplice titolo di fondo perduto ma a sostegno di un’acquisizione comunitaria che rende il bene storico artistico un elemento di identità collettiva, promozione culturale e volano turistico ed economico.

*

Gianpiero Passamani, Piero De Godenz, Mario Tonina Mario

Consiglieri provinciali UpT