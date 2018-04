GRUPPO CONSILIARE PATT * APPROVATA MOZIONE SULLE INIZIATIVE CONCRETE A FAVORE DEI GIOVANI

E’ stata approvata dal Consiglio provinciale di Trento la mozione 682. L’atto, primo firmatario cons. Walter Viola, é sottoscritto dai consiglieri del Gruppo consiliare del Patt, Avanzo, Baratter, Giuliani, Lozzer, Ossanna. Esso riporta ad iniziative concrete a favore dei giovani.

Vasto il ventaglio degli interventi previsti.

E’ stato individuato nel dettaglio un impegno che punta all’autonomia abitativa dei giovani e al loro accesso al credito.

Si sollecita particolare attenzione verso il crescente tema dei Neet, giovani non occupati né inseriti in un percorso regolare di istruzione/formazione, per i quali verranno individuati percorsi specifici di inserimento.

Sono stati previsti l’istituzione di tavoli di lavoro atti ad elaborare concrete proposte di lavoro coinvolgendo i soggetti ed organismi attivi operanti nel settore .

Si è pensato ad un collegamento tra Università, Ordini professionali e mondo del lavoro per omogenizzare domanda ed offerta lavorativa.

E’ stato auspicato il potenziamento del rapporto con le istituzioni comunitarie, per attingere in maniera più proficua a tutti i programmi comunitari aventi incidenza sul mondo giovanile, a recepimento della legge provinciale n.2 del 2015.

Verrà favorito ogni intervento che permetta alle aziende di assumere giovani, anche verificando forme di detassazione e defiscalizzazione.

*

Gruppo Consiliare Patt