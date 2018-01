GRASSO * DISCORSO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: “COSTITUZIONE E LAVORO, MEMORIA E VISIONE DEL FUTURO PER SFUGGIRE ALLA ‘TRAPPOLA DI UN ETERNO PRESENTE'”

“Il Presidente della Repubblica ci invita a non cadere nella ‘trappola di un eterno presente’. Un sentimento che porta ad ignorare il passato e a oscurare l’avvenire: si tratta di un pericolo estremamente reale in questo momento della nostra storia, non solo nel nostro Paese.

Dobbiamo affrontarlo, come afferma il Presidente Mattarella, ricordando che ‘la democrazia vive di impegno nel presente, ma si alimenta di memoria e di visione del futuro'”.

Così il Presidente del Senato, Pietro Grasso, in una dichiarazione.

“Anche per questo motivo – aggiunge il Presidente Grasso – assume particolare importanza l’anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana, richiamato dal Capo dello Stato all’inizio del suo discorso e che abbiamo ricordato in Senato lo scorso 27 dicembre, nello stesso giorno e nella stessa Sala in cui fu firmata settant’anni fa la Carta Costituzionale.

‘Patrimonio di valori, di principi, di regole – come afferma il Presidente della Repubblica -, che costituiscono la nostra casa comune’.

E insieme ‘cassetta degli attrezzi’ per affrontare le sfide dei nostri giorni. A cominciare dal lavoro che resta, come dice il Presidente Mattarella, ‘la prima, e la più grave, questione sociale.

Anzitutto per i giovani, ma non soltanto per loro’. Una sfida che potremo affrontare – conclude Grasso – rammentando che non esistono formule magiche e compiendo ciascuno la propria parte, come ci esorta a fare il Presidente della Repubblica”.