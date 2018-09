GHEZZI – FUTURA2018 * AMMINISTRATIVE 2018: ” CHE DALDOSS E I CIVICI SIANO TORNATI A BUSSARE STAMATTINA, IN EXTREMIS, ALLA PORTA DELL’ALLEANZA DEMOCRATICA E POPOLARE PER L’AUTONOMIA, È POSITIVO “

Che Daldoss e i Civici siano tornati a bussare stamattina, in extremis, alla porta dell’Alleanza democratica e popolare per l’autonomia, è positivo per noi di Futura2018 che a lungo abbiamo lavorato, con visione aperta e senza pregiudiziali, per costruire la grande coalizione anti destra leghista.

C’è da augurarsi che il “conclave” dell’Alleanza, tuttora riunito no stop nella Giornata dell’Autonomia, sappia andare oltre i tatticismi e convergere su una strategia innovativa per rimotivare con forza elettrici ed elettori democratici, civici e popolari e farci vincere insieme il 21 ottobre.