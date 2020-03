RAI 2 – “UN MEDICO NEL CUORE” E “UN FANTASMA PER AMICO”: « UN SABATO 21 MARZO UN POMERIGGIO TRA ROMANTICISMO E PICCOLI SPETTRI »

Un sabato pomeriggio tra romanticismo e piccoli spettri. Un primo pomeriggio romantico quello previsto per sabato 21 marzo da Rai2, che alle 14 propone il film “Un medico nel cuore”. Come spesso accade, gli opposti si attraggono: Fabian Lauber e Janne Jarst non potrebbero essere più diversi, eppure sono incuriositi l’uno dall’altra.

Lui è un medico di campagna, amante del rischio e dell’adrenalina, che ha preso il posto del padre morto, solo per il bene di sua madre. Lei invece è una specialista di medicina cinese, attenta al benessere dei suoi pazienti e metodica. I due si conoscono quando Fabian ha un grave incidente: anche se è incosciente, vede come Janne lo rianima e da quel momento è misteriosamente attratto da lei. Nonostante l’infortunio alla spalla, Fabian non demorde e vuole ristabilirsi per un’importante gara. Grazie alle terapie naturali di Janne avrà modo di riprendersi dal trauma dell’incidente e fare i conti con un dolore che si porta nel cuore da tempo.

Alle 15.20 l’appuntamento su Rai2 è pensato per il pubblico dei più piccoli con “Un fantasma per amico”. Un piccolo fantasma che vive di notte nel castello di Eulenstein ha un unico desiderio: vedere com’è il mondo alla luce del giorno. Una notte si imbatte in tre ragazzini che hanno organizzato un’escursione al castello e si trova con stupore, per la prima volta, di fronte a degli esseri umani. Il giorno seguente, quasi per magia, il fantasma si sveglia in pieno giorno, ma scopre a malincuore che gli abitanti della città, invece di accoglierlo, come si aspettava, alla sua vista si spaventano e iniziano a dargli la caccia. Gli unici a cui può chiedere aiuto sono i tre ragazzi della notte precedente.