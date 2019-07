Forte Belvedere-Gschwent * “la Notturna”: « Appuntamento a Lavarone venerdì 19 luglio alle 20.30 »

Venerdì 19 luglio a Lavarone il primo di una serie di appuntamenti che valorizzano una delle più significative fortezze sorte sul fronte della Prima Guerra Mondiale: una visita notturna al forte, con degustazione di vini e formaggi.

Primo appuntamento con la programmazione estiva di Forte Belvedere a Lavarone: quest’anno, in occasione del ventesimo anniversario della Fondazione Belvedere-Gschwente e grazie al sostegno del Bando Cultura 2019 della Fondazione Caritro, il programma è particolarmente ricco e strutturato.

Appuntamento venerdì 19 luglio alle 20.30 con “Notturna al Forte Belvedere”, una visita guidata animata in notturna al forte con degustazione di vini e formaggi. Costo 15 euro per gli adulti, 7 euro per i bambini fino ai 12 anni. La “Notturna” si ripeterà sabato 10 agosto.

Per informazioni e prenotazioni:

Forte Belvedere-Gschwent