EDOARDO RASPELLI * “LA PIÙ BELLA DEL MONDO”: « A GALLARATE PREMIATA MISS “SENZA TRUCCO” LA VENTENNE FRANCESCA SINDONA »

A Gallarate (Varese), per la prima volta, il riconoscimento alla ragazza più naturale, la ventenne Francesca Sindona- Alla finale a Salsomaggiore Terme (Parma) il 5-6-7 settembre alle antiche Terme Berzieri va di diritto la vincitrice, Francesca Buonaccorso.

Una rivoluzione nei concorsi di bellezza, un’idea piccola ma di grande, significativo impatto nel mondo del fascino: per la prima volta in un concorso di bellezza non solo si è chiesto a tutte le concorrenti ( nei tradizionali abbigliamenti delle tre uscite casual,elegante costume da bagno) di avere un trucco leggero ma le ragazze hanno sfilato anche senza alcun ritocco e la giuria a quel punto ha assegnato la fascia per “Miss Senza Trucco”.

Tutto si è svolto a Gallarate(Varese),al ristorante giapponese e cinese Taikiyuki durante una selezione lombarda del concorso Miss La Più Bella del Mondo,giunto alla sua edizione numero 22,sotto la regia del patron pavese , Cesare Morgantini.Ogni anno lungo lo Stivale vengono organizzate circa cento tappe e selezionate duemila aspiranti miss che cercano di arrivare tra le quaranta che parteciperanno alla finale nazionale prevista da giovedì 5 a sabato 7 settembre a Salsomaggiore Terme (Parma) alle antiche e straordinarie Terme Berzieri.

La prima “Miss Senza Trucco” del mondo è stata decretata Francesca Sindona, 20 anni, di Cardano al Campo(Varese), studentesssa che comincerà il secondo anno di Scienze dei Servizi Giuridici all’università Bicocca di Milano.

La vincitrice assoluta (che di diritto andrà direttamente alla finali di Salsomaggiore) è Francesca Buonaccorso (18 anni,di Comignago,Novara)studentessa all’istituto turistico di Arona.

La fascia speciale ” Stampa Spettacolo TV”,data autonomamente dal presidente di giuria,Edoardo Raspelli, è andata a Melissa Bassetti. Le altre fasce sono state: “Pretty Girl” Kessi Alberico; “Fotogenia” Sabrina De Angelis; “Cinema” Elisa Malvestito;”Eleganza” Maria Assunta Iemmello,tutte fotografate e filmate da Giuseppe Buzzetti alias ” Oliver Buzz”.

L’idea di creare la Miss Senza Trucco è stata del giornalista Edoardo Raspelli:”Arrivato a 70 anni mi sono ricordato quanto mi raccontava mio padre Giuseppe(classe 1907 !): figlio di un tenente dei Carabinieri Reali, tra i fondatori di CISL e Azione Cattolica, si era lasciato con una sua fidanzata perché, allora, si dipingeva le unghie di rosso, un’immagine che ricordava coloro che lavoravano in quei negozi non ancora chiusi dalla Legge Merlin… Per l’amor del cielo,il tempo passa, ma sono stufo di vedere reclamizzate dovunque ragazze con decine di migliaia di seguaci solo perché dimenano il lato B ed il lato A sempre più scoperti o che infilano qualunque cosa in bocca ricordando… la fellatio(tanto il latino non lo sa nessuno), ragazze con unghie finte lunghe come gli artigli delle Arpie. La parola trucco vuol dire proprio bugia,rifacimento,inganno…”

Continua Edoardo Raspelli:” Seguo i concorsi di bellezza da quando Giancarlo Scheri,allora direttore di Rete 4, mi mandò nella giuria di Miss Padania di cui il canale trasmetteva la finale?Mi sono stancato di premiare solo l’appariscenza, la”falsità”,l’ “inganno”. Da qui l’idea e la proposta ,accettata da Cesare Morgantini.

La selezione di La Più Bella del Mondo nella serata a Gallarate è stata condotta da Jacques Avella con le coreografie di Valerio Rossetti. La parte di spettacolo ha visto il cabaret di Beppe Altissimi e la danza orientale di Elena Moràn.