Degasperi E Marini (M5S) * scuolA trentinA: « LA LEGA ALLE CROCIATE, presepe svilito a simbolo partitico e brandito come uno scudo crociato »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





La Lega alle crociate. Come le belle giornate anche quelle fosche si vedono dal mattino. Il maldestro intervento della Giunta Fugatti e della sua maggioranza sull’indifferibile tema della presenza del presepe nelle scuole rappresenta da un lato la pietra tombale sulle promesse elettorali e dall’altro la dimostrazione che di scuola i nuovi arrivati sanno gran poco.

Clamorosamente disattesa la promessa di evitare ingerenze partitiche nel sistema educativo, platealmente smentito l’impegno di sostituire la dirigenza di estrazione dellaiana con figure tecniche indipendenti, adesso Lega & c. tolgono la maschera anche sull’Autonomia.

Per segnare la distanza dai predecessori non trovano altro di più utile che il simbolismo religioso: il presepe svilito a simbolo partitico e brandito come uno scudo crociato.

Doveva essere un “invito” e invece oggi “serve un quadro indicativo di quale sia l’atteggiamento delle istituzioni scolastiche su questa tematica”: è il rintocco della campana a morto sulle aspettative che anche noi avevamo riposto verso i nuovi padroni della scuola, evidentemente dimentichi di quanto la scuola dovrebbe aver insegnato loro sulla sorte toccata alle crociate, fin dai tempi di Goffredo e Baldovino.

*

Filippo Degasperi

Alex Marini