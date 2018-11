Conzatti / Da Helsinki per congresso partito popolare europeo * UNIONE EUROPEA: ” Per affrontare le sfide future serve più Europa “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Per affrontare le sfide future serve più Europa Roma, 7 nov. – “Per rispondere e affrontare le tematiche delle migrazioni, della protezione sociale, della difesa dei confini comuni e dell’economia di mercato competitiva la risposta del Partito popolare europeo, la nostra risposta è ‘più Europa’”.

Lo dice la senatrice di Forza Italia, Donatella Conzatti, a Helsinki per partecipare al Congresso del Partito Popolare Europeo.”Contro i populismi sempre più imperanti questa è la nostra posizione – aggiunge la senatrice azzurra – che accomuna tutta la grande famiglia dei partiti che si riconoscono in un progetto per il futuro dei cittadini europei”.

Sen. Donatella Conzatti