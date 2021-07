PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FEDERAZIONE TRENTINA COOPERAZIONE: FUGATTI, « GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE CHE AVETE FORNITO ALLA PAT, IN UN MOMENTO COSÌ DIFFICILE AVETE SVOLTO UN RUOLO IMPORTANTE »

Dal movimento cooperativo un forte messaggio di ripartenza.Il presidente Fugatti e l’assessore Tonina all’assemblea della Federazione Trentina della Cooperazione.

Oltre 290 mila soci, 442 imprese, 23 mila occupati. Sono i numeri del movimento cooperativo che ha vissuto oggi l’assemblea della Federazione Trentina della Cooperazione. “Il movimento cooperativo, come traspare chiaramente dalla relazione del presidente Roberto Simoni, – ha detto il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, presente all’assemblea insieme al vicepresidente e assessore alla cooperazione, Mario Tonina – ci lancia oggi un forte messaggio di ripartenza che in questa fase così difficile è sicuramente molto significativo. Ma sono qui – ha detto il presidente Fugatti – soprattutto per ringraziarvi per la grande collaborazione che avete fornito alla Provincia e all’intera comunità nell’ultimo anno, fin dall’inizio dello scoppio della pandemia. In un momento così difficile avete svolto un ruolo davvero importante.

Pensiamo, ad esempio, ai negozi di vicinato che hanno permesso ai trentini che non potevano uscire dal proprio comune di affrontare con maggiore tranquillità il periodo del lockdown, ricordando l’impegno di coloro che in quei negozi ci hanno lavorato. Senza dimenticare il grande aiuto che state mettendo in campo a sostegno della campagna di vaccinazione. La Cooperazione ha confermato la propria storica vocazione, ovvero, quella di essere vicina alla comunità nei momenti difficili. Del resto – ha ricordato – il movimento cooperativo in Trentino è fortemente legato alla nostra speciale autonomia, tanto che stiamo collaborando per le iniziative relative alle celebrazioni per il cinquantenario dello Statuto”.

Il presidente ha poi evidenziato, d’intesa con il vicepresidente Tonina, alcuni provvedimenti della Giunta provinciale che hanno interessato il settore, a cominciare dall’edilizia, con le norme, approvate di recente, per la semplificazione delle pratiche legate al superbonus 110%. Fugatti ha ricordato anche la legge per contrastare l’eccessiva economicità degli appalti e ribadito l’attenzione della Giunta per il sostegno ai negozi di vicinato. “Abbiamo davanti, – ha detto ancora il presidente – per tutta una serie di ragioni congiunturali, la possibilità di utilizzare nei prossimi mesi importanti risorse finanziarie, provinciali, nazionali ed europee e in questo percorso la Cooperazione avrà certamente un ruolo importante perché servirà un forte accordo fra il mondo imprenditoriale e quello del lavoro. Il momento è difficile, però, credo che se sapremo affrontarlo con uno spirito di prospettiva e di fiducia riusciremo a costruire il Trentino del futuro. Su questo, il mondo della Cooperazione, nei tanti ambiti in cui interviene, come sempre ha fatto in passato, sarà sicuramente protagonista”.

All’assemblea erano presenti anche l’assessore Giulia Zanotelli, l’assessore Stefania Segnana e l’assessore Mirko Bisesti.